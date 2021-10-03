Dünyayı şoke eden rapor! Fransa'da Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofili çalıştı!

Salı günü yayınlanması planlanan raporda, 1950'den bu yana Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofilin çalıştığı belirtildi. Komisyonun Başkanı Jean-Marc Sauve rapora ilişkin Fransız basınına yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiğini ancak bu sayının en düşük tahmin olduğunu söyledi. Sauve, 2 bin 500 sayfadan oluşan raporda hem suçluların hem de kurbanların sayılarının belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.