Cezayir ile Türkiye'nin arasını açmaya çalışan Batı sırtlanı Macron'a tarih dersi: Sen bilinçsiz bir ergensin!

Fransa'nın Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin kanlı bir sömürge mazisine sahip olduğu Cezayir'deki resmi tarih yazımına ilişkin eleştirilerde bulundu.
Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin" hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazılarak "gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" savunan Macron, şu görüşleri ileri sürdü:
"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." diye konuştu.
Emmanuel Macron, Mağrip'te "daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propaganda" ile "yeniden yazılan tarihe" karşı Arapça ve Berberice yayınlar üretmek istediklerini belirtti.
Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepki gördü.
CEZAYİR CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA
Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi.
Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış "soykırım" olduğu ve "sömürge güçlerinin suçlarını hiç kimsenin hiçbir şekilde affedemeyeceği" belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkati çekilerek, bu tavrın kınandığı kaydedildi.
Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiğinin vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi.
"CEZAYİR'DEKİ OSMANLI VARLIĞINDA UTANILACAK BİR TARAF YOK"
Macron'un Fransa'nın Cezayir'deki sömürgeci tarihine karşı 16. Yüzyıldan 19. Yüzyılın başlarına kadar devam eden Osmanlı hakimiyetine işaret eden açıklamaları, Cezayir kamuoyu tarafından da kabul edilemez olarak değerlendirildi.