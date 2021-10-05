Cezayir ile Türkiye'nin arasını açmaya çalışan Batı sırtlanı Macron'a tarih dersi: Sen bilinçsiz bir ergensin!

Emmanuel Macron, Mağrip'te "daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propaganda" ile "yeniden yazılan tarihe" karşı Arapça ve Berberice yayınlar üretmek istediklerini belirtti.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepki gördü.

CEZAYİR CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi.