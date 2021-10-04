Çin çok sayıda savaş uçağıyla bölgede gerilimi yükseltiyor! ABD'den "son ver" tepkisi

Bakanlık, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1 Ekim'de gündüz 18 J-16, 4 SU-30 avcı uçağı ile 1 Y-8 ASW deniz devriye uçağının, gece ise 10 J-16 avcı uçağı, 2 H-6 bombardıman uçağı ve 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağının hava savunma sahasını ihlal ettiğini belirtti.

2 Ekim'de gündüz 14 J-16 ve 4 SU-30 avcı uçağı ile 2 Y-8 ASW deniz devriye uçağının, gece de 12 J-16 ve 6 SU-30 avcı uçağı ile 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağının ihlalde bulunduğu kaydedildi.