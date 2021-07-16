ABD'den Çin'e gözdağı! Ülke tarihinde ilk kez hayalet jetlerle...
Batı Pasifik'e iki düzineden fazla F-22 hayalet avcı uçağı yollayacağını duyuran ABD Hava Kuvvetleri, dünyanın gözünün bölgeye çevrilmesine neden oldu. Hawaii merkezli savunma analisti Carl Schuster, tatbikat için çok sayıda F-22 konuşlandırmanın, ilişkilerin Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi Pasifik'in tansiyonlu noktalarında Çin'e acil bir mesaj gönderdiğini söyledi.
Yaptığı askeri yatırımlar ve küresel dominasyon girişimleriyle kaygı yaratan dünya devine karşı Washington yönetimi düğmeye bastı. CNN'e konuşan uzmanlar, bölgeye yapılmasına karar verilen sevkiyatın tarihte bir ilk olduğunu ve 'gerekli mesajın verileceğini' söylediler.
ABD Hava Kuvvetleri, bu ay Batı Pasifik'e iki düzineden fazla F-22 hayalet avcı uçağı yollayacağını duyurdu. Analistler, güçlü jetlerin alışılmadık derecede yoğun bir şekilde konuşlandırılmasının, Çin'e güçlü bir mesaj gönderdiğini vurguladı.
Hawaii'deki Pasifik Hava Kuvvetleri, bu hafta Hawaii Ulusal Hava Muhafızlarından ve Alaska'daki Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nden yaklaşık 25 adet F-22 Raptor'unun, Pacific Iron (Pasifik Demir) Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söyledi.
ABD TARİHİNDE İLK
Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Ken Wilsbach ise CNN'e verdiği demeçte, "Pasifik Hava Kuvvetleri operasyon alanında hiç bu kadar çok Raptor'u birlikte konuşlandırmamıştık," dedi.