ABD'den Çin'e gözdağı! Ülke tarihinde ilk kez hayalet jetlerle...

F-22'ler, pilotlarına savaş alanının ayrıntılı bir görünümünü vermek için gizli teknolojiler içeren ve yerleşik sensör sistemlerini araç dışı bilgi sistemleriyle birleştiren, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan beşinci nesil savaş jetleri olarak biliniyor.