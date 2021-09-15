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    • Dünya
    • 15.09.2021 12:10
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    • 15.09.2021 12:51
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    Çin'in 4 savaş gemisi, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında görüldü

    ABD ile Çin arasındaki rekabete dayalı yüksek tansiyon Pasifik'te devam ediyor. Çin donanmasına ait 4 savaş gemisinin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırları içindeki uluslararası sularda seyir faaliyetinde bulunduğu iddia edildi. Haberin detayları...

    AA
    Çin savaş gemileri ABD’ye doğru hareket etti

    Global Times gazetesinin haberine göre, ABD Sahil Güvenliği 17. Bölge Birimi, 12 Eylül'de, Savunma Bakanlığının "Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti" (DVIDS) internet sayfasında yayımladığı raporda, güdümlü füze taşıyan kruvazör ve güdümlü füze taşıyan muhrip ile keşif ve yardımcı kuvvet gemisinden oluşan filonun, 29 ve 30 Ağustos'ta, Alaska eyaletine bağlı Aleutian Adaları açıklarında, uluslararası sularda görüldüğünü bildirdi.

    ABD RAPORU KALDIRDI

    Gemilerin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) donanmasına ait olup olmadığının belirtilmediği rapor, kısa süre sonra internet sayfasından kaldırılırdı.

    ÇİN GAZETESİ DUYURDU

    Global Times, Japon Öz Savunma Deniz Kuvvetlerinin, 24 Ağustos'ta, 4 gemiden oluşan Çin donanma filosunun, Japon Denizi'nin kuzeyindeki Soya Boğazı'ndan geçerek, Pasifik Okyanusu'nda doğuya doğru seyrettiğine ilişkin raporundan hareketle, bunun Alaska açıklarında görülen filo olduğunu ileri sürdü.

    Japonya Savunma Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Çin donanmasına ait Nanchang ve Guiyang muhripleri ile bir ikmal ve bir keşif gemisinin Soya Boğazı'ndan geçtiğini bildirmişti.

    MUHRİP OLARAK DEĞİL KRUVAZÖR

        Gazete, ABD'nin, Nanchang muhribi gibi "Tip 055" gemileri, muhrip olarak değil kruvazör olarak sınıfladığına dikkati çekerek, Japonya ve ABD'nin raporlarında bahsi geçen gemilerin, aynı filoya ait olduğunu savundu.

        ÇİN İLE ABD SAVAŞ GEMİLERİ SÖZLÜ İLETİŞİMDE BULUNDU

        DVIDS raporunda, Çin donanmasına ait olduğu iddia edilen gemilerin, Alaska açıklarındaki faaliyetleri sırasında bölgedeki ABD Sahil Güvenlik gemileri Bertholf ve Kimball ile askeri gemilerin Batı Pasifik'teki seyrüsefer kurallarını düzenleyen Denizde Planlanmayan Karşılaşmalar Yönetmeliği ve Uluslararası Denizde Çarpışmaları Önleme Düzenlemelerine uygun olarak sözlü iletişimde bulunduğu bilgisinin yer aldığı iddia edildi.

        Raporda ayrıca Çin donanmasına ait gemilerin daha önce de bölgede seyrettiği, 2015'te, 5 gemilik bir filonun, Aleutian Adaları'nın 12 deniz mili açığından, uluslararası hukuka uygun şekilde geçiş yaptığının kaydedildiği ileri sürüldü.

        MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE

        Bir ülkenin deniz ve deniz altındaki kaynaklarından özel olarak yararlanabildiği suları ifade eden Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB), söz konusu ülkenin kara suları dışında kalan kısmı uluslararası sular içinde kabul ediliyor. Bu yüzden savaş gemileri, uluslararası seyrüsefer kurallarına uygun olarak ilgili ülkeye haber vermeksizin seyir yapabiliyor.

        GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE EGEMENLİK ÇATIŞMASI

            Pekin yönetimi, ABD donanmasının Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki faaliyetlerini tehdit olarak algılıyor. İki ülke deniz kuvvetleri, zaman zaman bölgede karşı karşıya geliyor.

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