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    • Dünya
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    • 04.10.2021 09:30
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    ABD'li eski askerden skandal! Ermeni çocuklarına gerilla eğitimi

    Amerikan Washington Examiner dergisinde çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; ABD'li eski bir asker, Azerbaycan sınırındaki Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi veriyor. Ermeni çocuklarına gerilla eğitimi 'Phoenix Cesaret Okulu' isimli eski bir grup tarafından verilirken ekibin başında ise Lübnan Ermenisi ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetlerde 13 yıl görev yapan 'Aram' kod adlı eski bir asker bulunuyor.

    ABD’den Ermeni çocuklarına gerilla eğitimi

    Dağlık Karabağ savaşı sonrası yenilen Ermenistan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan Washington Examiner dergisinde yayınlandı. Haberde, eğitimin Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği bilgisi yer aldı.

    ÇOCUKLARA SAVAŞ EĞİTİMİ
    Habere göre, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında yaşayan çocuklara savaş eğitimi veriliyor.



    İşin başında ise Aram kod adlı ABD'li eski asker bulunuyor. Lübnan Ermenisi olan Aram'ın ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yaptığı da açıklandı.

        PARALI ASKERLER ERMENİSTAN'DA
        Eğitim verenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerler de bulunuyor. Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan'da da ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.



        Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer alıyor.
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