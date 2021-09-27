Taliban'ın ortaya çıktığı köy ilk kez görüntülendi! Molla Ömer'in arkadaşları konuştu: Başta 4 kişiydik

Afganistan'da yaklaşık son 30 yıldır ülke tarihine damgasını vuran Taliban, yeniden hükümete gelirken, kurucu lider Molla Ömer'in evinin bulunduğu yere ve o günleri yaşayan isimlere ulaşıldı. Taliban'ın ortaya çıktığı Sangisar köyü, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Jirey ilçesinde bulunuyor.
TALİBAN İÇİN 4 ÖNEMLİ YAPI MEVCUT
Yol boyunca çok sayıda kontrol noktasından geçilerek varılan köyde halen yaklaşık 300 aile yaşıyor. Sangisar köyünde, bazılarından geriye kalıntılar da kalmış olsa Taliban için 4 önemli yapı mevcut.
Bunlar, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in evi ve imamlık yaptığı cami, Taliban'ın ilk kurulduğu medrese ve önde gelen liderlerden Molla Abdulgani Birader'in doğup büyüdüğü evden oluşuyor.
Birbirine bitişik konumdaki yapıların bulunduğu köyde, Molla Ömer hem imamlık hem de medresede hocalık yapmıştı.
Köylüler, 11 Eylül saldırılarının ardından Usame Bin Ladin'i teslim etmeyen Molla Ömer'in evinin, ABD uçakları tarafından 3 ayrı hava saldırısında yerle bir edildiğini anlattı.
Arazisindeki enkazı kaldırılan evden geriye kalan tek şey ise bahçenin dış duvar kalıntıları oldu.
İLK SALDIRI PLANLARI MEDRESEDE YAPILDI
ABD saldırılarından enkazı kalan ve bazı duvarları halen ayakta olan medrese, Taliban'ın ilk örgütlenmesinin yapıldığı yer olma özelliğini taşıyor.
Molla Ömer'in, az sayıda arkadaşı ile ilk toplantıları burada yaptığı biliniyor.
Köylülerin ibadetine halen açık olan caminin avlusunda grubun çatışmalarda ölen ilk Taliban mensuplarının mezarları var.
Cami bitişiğinde ise mevcut Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Molla Abdulgani Birader'in doğup büyüdüğü ev yer alıyor.
Birader'in evinde şu an, Molla Ömer'in imamlık yaptığı caminin imamı ve ailesi yaşıyor.
Köylülerin aktardığına göre, Molla Ömer, çok samimi olduğu Birader'e, henüz Taliban kurulmadan önce, kardeş anlamına gelen "Birader" lakabını verdi.
Molla Birader, aynı zamanda Molla Ömer'in damadı olarak biliniyor.
Taliban mensupları, Molla Ömer'in hatırasına saygı olarak halen evin arazisi ve çevresinde nöbet tutuyor.
Çatışma ve bombardıman dönemlerini hatırlayan köylüler, burada çok sayıda Taliban mensubunun ve sivilin öldüğünü söylüyor.