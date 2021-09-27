Taliban'ın ortaya çıktığı köy ilk kez görüntülendi! Molla Ömer'in arkadaşları konuştu: Başta 4 kişiydik

SOVYETLERE KARŞI BİRLEŞTİLER

Tolukan köyünde bir medresede din dersleri vermeye devam eden Mevlevi Muhammed Şah Ahund da Molla Ömer'in en yakınlarından biri.

Şah Ahund, Taliban'ın kuruluşunda kendisinin de payı olduğunu belirterek, süreci detaylı bir şekilde anlattı.

Taliban'ın kurulduğu medresede hocalık yaparken Molla Ömer ile tanışan Şah Ahund, uzun uzun arkadaşı Molla Ömer'in "mücahitliğini" övdü ve beraber Sovyetlere karşı savaştıklarını ifade etti.

O dönemler Sovyetlere karşı kendisinin, Molla Ömer'in ve de diğer cami imamlarının ayrı ayrı cephelerde savaşan gruplarının olduğunu belirten Şah Ahund, bir süre sonra birleştiklerini ve beraber savaşma kararı aldıklarını söyledi.

Uzun ve ağır hasarlı çatışmaların ardından Sovyetlerin buradan çekildiğini belirten Şah Ahund, bir süre sonra bölgedeki "mücahit grupların" paylaşım anlaşmazlığına düştüğünü kaydetti.

"MÜCAHİT GRUPLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKINCA TALİBAN KURULDU"

"Mücahitlerin" sekiz gruba bölündüğünü ve kendilerine ait bölgeleri kontrol altına aldıklarını aktaran Şah Ahund, zamanla söz konusu grupların, halk üzerinde baskıyı artırdığını anımsatarak, Taliban'ın kuruluş sürecini şu şekilde anlattı:

"Mevlevi Abdul Samad adında bir din alimi benim yanıma gelerek yapılan zulüm karşısında bir şeyler yapılmalı dedi. Böylece ben, Mevlevi Abdul Samad, Mevlevi Abdul Rahman ve iki diğer Mevlevi ile birlikte Molla Ömer'in medresesine bir cuma günü gittik. Kendisine olup bitenleri anlattık ve bir grup kuralım diye danıştık."

Bu görüşmeden sonra Molla Ömer'in teklife sıcak bakmadığını aktaran Şah Ahund, kendisinin yerel silahlı grupların halka zulmetmesi nedeniyle yaptığı güçlü itirazı sonucu Molla Ömer'in ikna olduğunu söyledi.