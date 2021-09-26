Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!
Dünya, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgede yaşananları yakından takip ediyor. Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar vilayetinde, son silah tüccarları dükkanlarını kapatıyor.
Uzun zamandır Taliban'ın kontrolünde bulunan vilayetteki bir zamanların en işlek silah pazarını görüntülendi.
Kandahar şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Pencvayi ilçesinin Tulekan semtindeki silah pazarına, yıkık köprülerin üzerinden geçerek ve derin çukurları bulunan tozlu yolları katederek ulaşılabiliyor.
Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde silah ticaretini kısıtlamasıyla pazardaki dükkanların çoğunun kapandığı gözlemlendi.
İNSANLARIN SİLAH VE MÜHİMMAT TALEBİ AZALDI
Pazardaki silah tüccarları, ülkede güvenliğin büyük oranda sağlandığını belirterek, insanların silah ve mühimmatlara olan talebinin azaldığını ifade etti.
Dükkanlarda satılan Sovyetler Birliği döneminden kalma ve ABD yapımı silah ve mühimmatların sayısı da ciddi oranda azalmış durumda.