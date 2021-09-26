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Haberler Dünya Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

Dünya, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgede yaşananları yakından takip ediyor. Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar vilayetinde, son silah tüccarları dükkanlarını kapatıyor.

26.09.2021 12:29 - Son Güncelleme: 26.09.2021 12:29
Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

Uzun zamandır Taliban'ın kontrolünde bulunan vilayetteki bir zamanların en işlek silah pazarını görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

Kandahar şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Pencvayi ilçesinin Tulekan semtindeki silah pazarına, yıkık köprülerin üzerinden geçerek ve derin çukurları bulunan tozlu yolları katederek ulaşılabiliyor.

Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde silah ticaretini kısıtlamasıyla pazardaki dükkanların çoğunun kapandığı gözlemlendi.

Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

Pazarda daha önce 20'ye yakın dükkan bulunurken şu an ise sadece 5 silah dükkanı faaliyet gösteriyor.

Pazarda geçmişten bu yana herhangi bir ruhsat veya kayda gerek olmadan silah ve mühimmat satışı yapılabiliyor.

Dünyanın gözü Afganistan’da! Taliban’ın kalesi Kandahar’da bir devir sona eriyor!

İNSANLARIN SİLAH VE MÜHİMMAT TALEBİ AZALDI
Pazardaki silah tüccarları, ülkede güvenliğin büyük oranda sağlandığını belirterek, insanların silah ve mühimmatlara olan talebinin azaldığını ifade etti.

Dükkanlarda satılan Sovyetler Birliği döneminden kalma ve ABD yapımı silah ve mühimmatların sayısı da ciddi oranda azalmış durumda.

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