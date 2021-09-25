Taliban dört erkeği Herat'ta şehir meydanındaki vinçlere astı

90'lı yıllar süresince Taliban, bu tür infazları halka açık meydanlarda yapıyordu. Turabi o yıllardaki uygulamalar ilişkin dünya kamuoyundan gelen tepkiler için ise "Kimse bize yasalarımızın nasıl olacağını söyleyemez" dedi.

İktidardaki birinci ayını dolduran Taliban önceki dönemine göre daha ılımlı olacağı sözünü verse de, bugün Herat'tan gelen görüntüler dünyada şok etkisi yarattı. Taliban, adam kaçırmakla suçladığı dört erkeği Herat'ta şehir meydanındaki vinçlere astı ve kent sakinleri güpegündüz gerçekleşen idamları izledi.