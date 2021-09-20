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    • Dünya
    • 20.09.2021 09:13
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    • 20.09.2021 09:13
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    Başkan Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı. İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

    Erdoğan’ın yazdığı kitabın ABD lansmanı yapıldı

    Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

    İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

    Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.

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    Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı
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