Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta önemli açıklamalarda bulunfu.
- İslam karşıtlığı yıkıcı bir akıma dönüşmüştür
- Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz.
- ABD ile ikili ticaret hacmimiz 20 milyar doları aştı
- "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."
- "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Yerli aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
- İslam karşıtlığı yıkıcı bir akıma dönüşmüştür
- Müslümanları zayıflatmaya yönelik hamleleri kardeşliğimize sahip çıkarak aştınız.
- ABD ile ikili ticaret hacmimiz 20 milyar doları aştı
- "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."
- "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."