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    • 20.09.2021 03:14
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. İslam düşmanlığının Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran yıkıcı bir akıma dönüştüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz" dedi. FETÖ'nün kirli ve karanlık yüzüne dikkat çeken Erdoğan,"Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta önemli açıklamalarda bulunfu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    - Yerli aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

    - İslam karşıtlığı yıkıcı bir akıma dönüşmüştür

    - Müslümanları zayıflatmaya yönelik hamleleri kardeşliğimize sahip çıkarak aştınız.

    - Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz.

    - ABD ile ikili ticaret hacmimiz 20 milyar doları aştı

    - "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."

    - "Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
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