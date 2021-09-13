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    ABD’de kalp krizi geçiren kişi yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldü!

    Son dakika haberleri... 'Süper güç' olarak lanse edilen ABD'de koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık sistemindeki krizler de gün yüzüne çıkıyor. ABD’de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü bildirildi.

    AA
    ABD’nin sağlık sistemi kalp krizi geçirdi!

    Koronavirüs dünyanın en güçlü ülkeleri olarak görülen ülkelerdeki sağlık sistemindeki krizleri de gün yüzüne çıkardı.

    ABD'de geçen ay kalp krizi geçiren 73 yaşındaki kişinin hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunamadığı için öldüğü bildirildi.

    3 EYALETTEKİ 43 HASTANEYLE TEMASA GEÇİLDİ
    Ray DeMonia'nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia'nın kaldırıldığı Alabama'daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu kaydetti.

    TÜM YOĞUN BOKUMLAR KORONA HASTALARIYLA DOLU
    Tüm yoğun bakım ünitelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla dolu olduğunu ifade eden aile, ölüm ilanında DeMonia'nın anısına hastanelerde Kovid-19 dışındaki hastalara yer açılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

    ABD'de Kovid-19 virüsünün delta varyantının neden olduğu dalga nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yer bulmak zorlaşıyor.

    Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı araştırma, aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

    CDC, geçen hafta Beyaz Saray'ın basın toplantısında aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

    Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Alabama eyaletinde son haftalarda yoğun bakım ünitelerinin yarısından fazlasını Kovid-19 hastalarının kullanmasından dolayı sıkıntı yaşanıyor.

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