ASGARİ ÜCRETTEN KAT KAT FAZLASINI ALIYORLAR

ABD'de yoksul bir insan haftada iki defaya kadar bağış yapabiliyor ve bu bağış yaklaşık 90 dakika sürüyor. Her bağış sonrasında 30-50 dolar arasında bir ücret alan bağışcılar bu noktada ciddi paralar kazanıyor. Oysa Amerika'da saatlik asgari ücret sadece 7,25 dolar. Ufak bir kıyaslama durumunda yoksul insanların kısa sürede bu kadar ciddi bir miktar para kazanmak için bu yolu seçtiği de gözüküyor.

ABD'DE YILDA 104 KEZ PLAZMA SATAN KİŞİLER VAR

The Guardian'da yer alan Arwa Mahdawi haberinde yer verdiği görüşlerinde ise "Ara sıra kan plazması vermek size zarar vermez. Aslında, yapabiliyorsak hepimizin yapması gereken bir şey bu hayat kurtaran tedaviler için plazmaya ihtiyaç var. İngiltere , koronavirüsten sağ kurtulanları ikinci bir dalga sırasında hastalananların tedavisi için plazma bağışlamaya çağırıyor. Ancak bazı çaresiz Amerikalıların yaptığı gibi kan plazmanızı yılda 104 kez satmak başka bir mesele olabilir. Bazı uzmanlar ve araştırmalar bunun sağlıklı olup olmadığını sorguladılar. ABD'de plazmaları satmak yerine bağışlamak isterseniz bunu kaç kez yapabileceğiniz konusunda sınırlamalar var. Çünkü plazmalarını sıklıkla satan bazı kişiler migren, uyuşukluk ve bayılma gibi çok sayıda hastalığa maruz kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'DE BİR REFAH DEVLETİ YOK!

Arwa Mahdawi yorumunun devamında "İnsanların kan plazması satmasına izin verme fikrine ille de karşı değilim. Tabiki sıkı bir şekilde denetlendiği, bağışların sayısı güvenli bir şekilde sınırlandırıldığı ve adil bir şekilde yapıldığı sürece. Bununla birlikte, plazma satışına başvurmak zorunda kalan insanlara kesinlikle karşıyım çünkü ABD'de bir refah devletinin olmayışı, durgun bir asgari ücretle çalışanlar için tek yol plazma satmak olarak gözüküyor." dedi.

PLAZMA BAĞIŞ MERKEZLERİ BİLEREK DÜŞÜK GELİRLİ YERLERE KURULUYOR

Mahdawi "Plazma bağış merkezleri orantısız bir şekilde düşük gelirli bölgelerde kuruluyor ve plazma bağışı sonrasında kazanılan para vatandaşlar tarafından yiyecek ve temel ihtiyaçlarda kullanılıyor. Hepsinden öte bu dünyanın "en zengin ülkesi" olarak adlandırılan ABD'de oluyor." ifadelerini kullandı.