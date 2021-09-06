ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den Katar'a Afganistan konulu ziyaret

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 5-8 Eylül tarihlerinde sırasıyla Katar ve Almanya'yı ziyeret edeceği duyurulmuştu.
"KATARLI VE ALMAN DOSTLARIMIZA..."
Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD vatandaşlarının, Afganların ve Afganistan'dan tahliye edilen diğer kişilerin güvenli bir şekilde geçişine sağladıkları olağanüstü destek için Katarlı ve Alman dostlarımıza şahsen teşekkür etmek üzere Doha, Katar ve Ramstein, Almanya'ya gidiyorum" dedi.
Bugün Doha'daki temaslarına başlayacak olan Blinken, Afganistan'dan tahliye edilen çok sayıda ABD'li ve Afgan'a ev sahipliği yapan Katar'da üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerini masaya yatıracak.