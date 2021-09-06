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    • Dünya
    • 06.09.2021 09:30
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    • 06.09.2021 09:35
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den Katar'a Afganistan konulu ziyaret

    ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, Katar ve Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nü ziyaret etmek üzere Washington’dan ayrıldı. Blinken'ın bu iki ziyaretinde Afganistan'daki tahliye süreci ve sonrasında yaşanacak gelişmeler ve iş birlikleri konuşulacak.

    AA
    DHA
    ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Katar ziyareti

    Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın, 5-8 Eylül tarihlerinde sırasıyla Katar ve Almanya'yı ziyeret edeceği duyurulmuştu.

    "KATARLI VE ALMAN DOSTLARIMIZA..."

    Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD vatandaşlarının, Afganların ve Afganistan'dan tahliye edilen diğer kişilerin güvenli bir şekilde geçişine sağladıkları olağanüstü destek için Katarlı ve Alman dostlarımıza şahsen teşekkür etmek üzere Doha, Katar ve Ramstein, Almanya'ya gidiyorum" dedi.

    Bugün Doha'daki temaslarına başlayacak olan Blinken, Afganistan'dan tahliye edilen çok sayıda ABD'li ve Afgan'a ev sahipliği yapan Katar'da üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerini masaya yatıracak.
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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den Katar'a Afganistan konulu ziyaret
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