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    • Dünya
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    • 01.09.2021 16:51
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eğitim döneminde istihbaratçı olmak istediğini ve bunu başararak vatanına hizmet ettiği için mutlu olduğunu açıkladı. 1917’deki Rus devriminden bahseden Putin, "Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu’nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli" dedi. Haberin detayları...

    Putin istihbaratçı olma hikayesini anlattı

    Rusya'da eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim" ifadelerini kullandı.

    "KAH DENİZCİ KAH PİLOT OLMAYI İSTEDİM, SONRA DA İSTİHBARATÇI OLMAK İSTEDİM"

    Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Putin, "Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip 'Ben istihbaratçı olmak' istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş" açıklamasını yaptı.

    Okul eğitimiyle, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, "Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum" dedi.

    "GEVEZELERİN 'LENİNGRAD NAZİLERE VERİLMELİYDİ' DEMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

        Putin, konuşmasında Rusya'nın "Büyük Vatan Savaşı" sırasındaki Leningrad Kuşatması'na değindi ve birtakım gevezelerin kentin Almanlara verilebileceğini söylemesine izin vermeme çağrısı yaptı.

        Putin'e göre, 20. yüzyılın en önemli olanlarından biri Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratması oldu. Bu zafer olmasaydı dünya, Rusya ve diğer halkların kaderi tamamen farklı olurdu. Nazi Almanyası tarafından esir edilen Batı Avrupa halklarını başka bir gelecek beklerdi.

        Putin, şunları söyledi:

        "O halkları kendilerine genetik olarak kendilerine ait görüyor ve onlarla bir arada olabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Ruslarla değil, hayır. Ruslar tasfiyeye, yıkıma maruz bırakıldı. Bunu asla unutmamalı, birtakım gevezelerin 'Leningrad için neden savaşıldı, kent verilseydi daha az can kaybı olurdu' demesine izin vermemeliyiz. Can kaybı daha az olabilirdi, fakat öyle olsaydı şu an, bu konu hakkında bu şekilde konuşanlar hayatta olmazdı."

            1917'deki devrimden bahseden Putin, "Devrimden sonra Rusya İmparatorluğu'nun varlığı son buldu, Rusya batıda, kuzeyde muazzam toprak kaybetti ve yavaş yavaş toparlandı. Sonra da Sovyetler Birliği dağıldı. Bunlar, bu olayları neyin tetiklediği dikkatli bir şekilde analiz edilmeli. Eğer bu olaylar olmasaydı şu an farklı bir ülkemiz olurdu, bazı uzmanlar nüfusunuzun şu an 500 milyonun altında olacağını savunuyor" dedi.

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            Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim
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