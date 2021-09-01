Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Putin, "Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip 'Ben istihbaratçı olmak' istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş" açıklamasını yaptı.