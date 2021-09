Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim

"O halkları kendilerine genetik olarak kendilerine ait görüyor ve onlarla bir arada olabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat Ruslarla değil, hayır. Ruslar tasfiyeye, yıkıma maruz bırakıldı. Bunu asla unutmamalı, birtakım gevezelerin 'Leningrad için neden savaşıldı, kent verilseydi daha az can kaybı olurdu' demesine izin vermemeliyiz. Can kaybı daha az olabilirdi, fakat öyle olsaydı şu an, bu konu hakkında bu şekilde konuşanlar hayatta olmazdı."