Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim

Rusya'da eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayalim gerçek oldu. Bu anlamda kendimi mutlu bir insan sayabilirim" ifadelerini kullandı.
"KAH DENİZCİ KAH PİLOT OLMAYI İSTEDİM, SONRA DA İSTİHBARATÇI OLMAK İSTEDİM"
Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Putin, "Birçok çocuk gibi ben de kah denizci kah pilot olmayı istedim, sonra da istihbaratçı olmak istedim. Bunu istiyordum ve bu planımı gerçekleştirdim. Hayat bu şekilde ilerledi. Bazen nasıl olduğuna ben bile şaşırıyorum. Zira gelip 'Ben istihbaratçı olmak' istiyorum demek ve sonra da seni istihbarata almaları zor bir iş" açıklamasını yaptı.
Okul eğitimiyle, ailedeki eğitimiyle, her şeyle kendini vatana hizmete adamayı hedeflediğini belirten Putin, "Güvenlik kuruluşlarında çalıştığımda her şey vatana hizmet amaçlıydı. Bugün de tam da bunla uğraşıyorum. Kendimi de bu anlamda hayalini kurduğum şeye ulaşmayı başarmış sayıyorum" dedi.
"GEVEZELERİN 'LENİNGRAD NAZİLERE VERİLMELİYDİ' DEMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"