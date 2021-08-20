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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çiçek verdi

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Moskova'da görüşmesi başladı. Görüşmenin başında dikkat çeken anlar yaşandı. Putin, görüşmeye elinde bir buket çiçekle geldi ve buketi Almanya Başbakanı Merkel'e verdi. Bu görüşme iki lider arasındaki son yüz yüze görüşme olabilir. Almanya Başkanı Angela Merkel, bir daha aday olmayacağını açıklamıştı. Almanya'da seçimler ise bu yılın ekim ayında yapılacak.

20.08.2021 15:56 - Son Güncelleme: 20.08.2021 16:01
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e çiçek verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Moskova'da görüşmesi başladı.

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e çiçek verdi

Putin ve Merkel, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e çiçek verdi

Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e çiçek verdi

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e çiçek verdi

2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı." dedi.

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