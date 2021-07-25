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Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

2015 yılında doğrudan Esad'ın yanında yer alan Rusya, bu zamana kadar İsrail'in savaş uçakları ile saldırılarına göz yumarken hafta başında bir ilk yaşandı. Mossad'a yakınlığıyla bilinen internet sitesi dengelerin değiştiğini yazdı, Rusya'nın hamlesi ise şoke etti.

25.07.2021 14:40 - Son Güncelleme: 25.07.2021 14:40
Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

Suriye'de Eylül 2015'te doğrudan Beşar Esad'ın yanında savaşa giren Rusya, geride kalan altı yılda İsrail'in savaş uçaklarıyla düzenlediği füze saldırılarına göz yumdu.

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Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

İsrail Ortadoğu'daki can düşmanı İran'a ait milisler başta olmak üzere Şam rejimine yüzlerce saldırı düzenledi, Akdeniz kıyısındaki Rus üslerinden hiçbir yanıt verilmedi.

Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

İsrail gizli servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile internet sitesi, 21 Temmuz tarihinde yayınladığı özel haberle Ortadoğu'da dengelerin geri dönülemeyecek şekilde değiştiğini duyurdu.

Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

Rusya lideri Vladimir Putin'in İsrail'in eski başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmadan uzaklaştığını kaydeden Debka, Moskova'nın Suriye'de radikal bir değişikliğe gittiğini aktardı.

Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

Habere göre, Ruslar ilk kez 20 Temmuz'da Halep yakınlarında gerçekleşen İsrail saldırısına ilişkin tüm detayları paylaştı. Güneyde ABD'nin kontrol ettiği alandan Suriye hava sahasına giren dört İsrail F-16'sı, Halep'teki hedeflere güdümlü füzeler fırlatmıştı.