Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!
2015 yılında doğrudan Esad'ın yanında yer alan Rusya, bu zamana kadar İsrail'in savaş uçakları ile saldırılarına göz yumarken hafta başında bir ilk yaşandı. Mossad'a yakınlığıyla bilinen internet sitesi dengelerin değiştiğini yazdı, Rusya'nın hamlesi ise şoke etti.
25.07.2021 14:40
- Son Güncelleme: 25.07.2021 14:40
Suriye'de Eylül 2015'te doğrudan Beşar Esad'ın yanında savaşa giren Rusya, geride kalan altı yılda İsrail'in savaş uçaklarıyla düzenlediği füze saldırılarına göz yumdu.
İsrail gizli servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile internet sitesi, 21 Temmuz tarihinde yayınladığı özel haberle Ortadoğu'da dengelerin geri dönülemeyecek şekilde değiştiğini duyurdu.
Rusya lideri Vladimir Putin'in İsrail'in eski başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmadan uzaklaştığını kaydeden Debka, Moskova'nın Suriye'de radikal bir değişikliğe gittiğini aktardı.