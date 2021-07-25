Yıllar sonra bir ilk! Putin'den İsrail uçaklarını vur emri! Yer yerinden oynayacak!

Habere göre, Ruslar ilk kez 20 Temmuz'da Halep yakınlarında gerçekleşen İsrail saldırısına ilişkin tüm detayları paylaştı. Güneyde ABD'nin kontrol ettiği alandan Suriye hava sahasına giren dört İsrail F-16'sı, Halep'teki hedeflere güdümlü füzeler fırlatmıştı.