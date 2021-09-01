Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesine çalışma ziyareti düzenledi. Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok'ta gençler ve çocuklarla bir araya gelen Putin, ülkedeki sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel gelişmelerin yanı sıra dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili ABD'yi suçlayarak, "Washington 20 yıl boyunca kendi standartlarını Afganistan'da uygulamaya çalıştı ancak ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı" dedi.
Putin, diğer ülkelere medeni bir şekilde yardım edilmesi gerektiğini ve yardımcı olan ülkenin bir diğerine kendi kültürünü empoze etmemesi gerektiğini savunarak, "Başkaları için bir şey yaparken, bu kişilerin tarihinden, kültüründen, felsefesinden en geniş anlamıyla yaşamından yola çıkılarak bir şeyler yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.