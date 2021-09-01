Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: ABD'nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığı sadece trajedilere yol açtı





Putin, diğer ülkelere medeni bir şekilde yardım edilmesi gerektiğini ve yardımcı olan ülkenin bir diğerine kendi kültürünü empoze etmemesi gerektiğini savunarak, "Başkaları için bir şey yaparken, bu kişilerin tarihinden, kültüründen, felsefesinden en geniş anlamıyla yaşamından yola çıkılarak bir şeyler yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.