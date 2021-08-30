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    • Dünya
    • 30.08.2021 09:45
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    • 30.08.2021 09:50
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    Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de son durum ne? A Haber bölgeden canlı olarak aktardı

    Afganistan sokaklarında nasıl bir hava hakim? Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil'de son durum ne? A News Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan'ın kalbi Kabil'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sali, "Burada ciddi bir şekilde belirsizlik var. 31 Ağustos'tan sonra ne olacak? Bütün herkes onu bekliyor." dedi.

    Taliban’ın ele geçirdiği Kabil’de son durum ne?

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de tansiyon yüksek. Tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 roketle hedef alındı. Roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanan olmadı.


    A News Koordinatörü Orhan Sali'nin canlı yayında aktardıkları şöyle:

    Afganistan Başkenti Kabil bugün yine patlama sesleriyle uyandı güne. Kabil Havalimanı'na yönelik 5 roket saldırısı vardı DEAŞ tarafından. Ama roketler düşmeden havada imha edildi savunma sistemi tarafından. Kabil şu anda aslında düne nazaran biraz daha sakin. Büyükelçilikleirn olduğu bir noktadayız. İnsanlar normal hayatlarına dönmeye çalışıyorlar ama dönemiyorlar. Çünkü burada ciddi bir şekilde belirsizlik var.



    31 Ağustos'tan sonra ne olacak? Bütün herkes onu bekliyor. İnsanlar bankaların önünde kuyrukta para almak için bekliyorlar. Bankaların hemen hemen tamamı kapalı. Birkaç özel banka dışında faaliyet yok. O bankalar da burada eski memurlara maaşlarını ödemeye çalışıyor. Enflasyon ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Maddi noktada hem gıda ulaşımında ciddi sıkıntı var hem de akaryakıtta.

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    Taliban’ın ele geçirdiği Kabil’de son durum ne?
    Haberler Dünya Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de son durum ne? A Haber bölgeden canlı olarak aktardı
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