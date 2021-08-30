Amerika, Kabil'de IŞİD-K'nin intihar saldırısında 13 askerinin ölmesi üzerine, alarma geçti

Amerika, Kabil'de IŞİDK'nin intihar saldırısında 13 askerinin ölmesi üzerine, alarma geçti. Örgütün bir üst düzey iki elamanını öldürdüğünü bildirdi. Kabil'de yeni saldırılara karşı da teyakkuzda olduğunu kaydetti. Dün ise akşam saatlerinde yeni bir saldırı haberi geldi. Ancak Taliban sözcüsü, "ABD, saldırı hazırlığında olan IŞİD-K'nın bomba yüklü aracını imha etti" bilgisini verdi. Bu operasyonda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İmha edilen aracın güzergahının Kabil Havaalanı olduğu iddia edildi.
- Dünya
- 30.08.2021 Gazete