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    Amerika, Kabil'de IŞİD-K'nin intihar saldırısında 13 askerinin ölmesi üzerine, alarma geçti

    KABİL’deki saldırıda, ABD Deniz piyadesi 23 yaşındaki Nicola Gee de hayatını kaybetti. Genç kadın askerin havaalanındaki bebekleri sakinleştirirken çekilen bu fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına “İşimi seviyorum” yazdığı görüldü.

    Bomba ellerinde patladı
    Amerika, Kabil'de IŞİDK'nin intihar saldırısında 13 askerinin ölmesi üzerine, alarma geçti. Örgütün bir üst düzey iki elamanını öldürdüğünü bildirdi. Kabil'de yeni saldırılara karşı da teyakkuzda olduğunu kaydetti. Dün ise akşam saatlerinde yeni bir saldırı haberi geldi. Ancak Taliban sözcüsü, "ABD, saldırı hazırlığında olan IŞİD-K'nın bomba yüklü aracını imha etti" bilgisini verdi. Bu operasyonda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İmha edilen aracın güzergahının Kabil Havaalanı olduğu iddia edildi.
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