SON DAKİKA: Kabil'de roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında yeni bir patlama meydana geldi.

1 ÇOCUK ÖLDÜ 3 YARALI

Afgan polisi, havalimanının kuzeybatısında bir eve roket düştüğünü ve bir çocuğun öldüğünü açıkladı. Olayda 3 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Biden, Afganistan'da 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olabileceği konusunda uyarmıştı.

BIDEN 'SALDIRI BEKLİYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, önceki yaptığı açıklamada Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtmişti.

SON DAKİKA! A NEWS YAYIN KOORDİNATÖRÜ OLAY YERİNDE

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgeye yakın noktadan son durumu anlattı. Sali, "İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti." dedi.

Sali açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: Birkaç dakika önce Kabil Havalimanı yakınlarında bir roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz. İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti. Evde hasar var ama az önce de buradan Taliban bir konvoy halinde havalimanına doğru gitti. Birkaç gün önce de havalimanı yakınlarındaki patlamalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.