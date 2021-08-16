ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile Kabil'den tahliye edilen Afganların fotoğrafı dikkat çekti

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol almasının ardından ülkede işler iyice karmaşık bir hal aldı.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve beraberindekilerin ülkeyi terk etmesinin ardından halk da ülkeden kaçmak için her yolu deniyor.
KABİL HAVALİMANI'NDA İZDİHAM
Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan itibaren Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti.
Sabah saatlerinde sosyal medyaya ve basına yansıyan görüntüler durumun vahametini de ortaya koyuyordu.
Kabil Havalimanı'nda tahliye uçuşu gerçekleştiren bir ABD uçağının kanatlarına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışanların yere çakılarak öldüğü görüntüler büyük yankı uyandırdı.
ABD KARGO UÇAĞINDA YÜZLERCE AFGAN
Dünyanın konuştuğu bu olayın ardından yeni bir görüntü daha sosyal medyaya düştü.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının içinden çekildiği iddia edilen görüntülerde yüzlerce Afgan'ın balık istifi şekilde tahliye edildiği görüldü.
NEREYE GÖTÜRÜLDÜLER?
ABD uçağı ile tahliye edilen bu insanların kim olduğu ve nereye götürüldüğü merak konusu oldu.