ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile Kabil'den tahliye edilen Afganların fotoğrafı dikkat çekti

ABD KARGO UÇAĞINDA YÜZLERCE AFGAN

Dünyanın konuştuğu bu olayın ardından yeni bir görüntü daha sosyal medyaya düştü.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının içinden çekildiği iddia edilen görüntülerde yüzlerce Afgan'ın balık istifi şekilde tahliye edildiği görüldü.

NEREYE GÖTÜRÜLDÜLER?

ABD uçağı ile tahliye edilen bu insanların kim olduğu ve nereye götürüldüğü merak konusu oldu.