Donald Trump: Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi

Biden'a istifa çağrısıyla ilgili, "Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi." sözlerini kullanan Trump ayrıca ABD Başkanını, ülkedeki Kovid-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi.