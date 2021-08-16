Donald Trump: Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi

Donald Trump'ın yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi." ifadesine yer verdi.
El sallayarak gitti! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkesini böyle terk etti!
"ÇÜNKÜ MEŞRU BİR ŞEKİLDE SEÇİLMEDİ"
Eski ABD Başkanı, istifa çağrısından önce yayımladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" sözlerini sarf etmişti.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ