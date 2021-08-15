Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' mesajı: Tedbirleri aldık Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

"BİR KERE DAHA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Vatandaşlarımız THY'nin tarifeli uçaklarıyla ülkemize gelmişlerdir. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların güvenliği için Afganistan'da temaslarımız devam ediyor. Tüm taraflarla temaslarımız var. Diplomatik misyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili tüm önlemler alınmıştır. Kabil'deki büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız. Konsolosluklarımız ya da büyükelçiliklerimizden bize ulaşabilirler. Bizim bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları takip etsinler.

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