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    • 15.08.2021 21:53
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' mesajı: Tedbirleri aldık Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor

    Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın Kabil'e girmesiyle iyice arttı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından Afganistan meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımız işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu’ndan ’Afganistan’ açıklaması

    Afganistan'da yaşanan karışıklık Taliban'ın Kabil'e girmesiyle iyice arttı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından Afganistan meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"
    Daha önce çatışmalar varken o bölgelerde bulunmaması konusunda da gerekli duyuruları yapmıştık. Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Büyükelçiliklere gelen talepleri değerlendiriyoruz.

    Bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere bir duyuruda bulunduk. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımız işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.

    "BİR KERE DAHA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"
    Vatandaşlarımız THY'nin tarifeli uçaklarıyla ülkemize gelmişlerdir. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların güvenliği için Afganistan'da temaslarımız devam ediyor. Tüm taraflarla temaslarımız var. Diplomatik misyonlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili tüm önlemler alınmıştır. Kabil'deki büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız. Konsolosluklarımız ya da büyükelçiliklerimizden bize ulaşabilirler. Bizim bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları takip etsinler.

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