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Afganistan'da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban tümüyle kontrolü ele almaya başladı. ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor. İşte değişen dengeler...

16.08.2021 10:49 - Son Güncelleme: 16.08.2021 11:13
Afganistan’da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı

ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor.

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Afganistan’da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in Kabil Büyükelçiliği, yayımladığı açıklamada, "Afganistan'daki taraflara Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve çıkarlarının güvenliğinin sağlanması talebini ilettikleri" belirtildi.

Afganistan’da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı

Açıklamada, "Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına asayiş durumunu yakından izlemeleri, güvenlik önlemlerini artırmaları ve elçilik dışına çıkmamalarını hatırlatma yönünde adımlar atacaktır." ifadesine yer verildi.

Afganistan’da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği de herhangi bir tahliye planı olmadığını bildirdi.

Taliban, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle dün itibarıyla merkezi yönetim ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmeye başlamıştı.

Afganistan’da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde ülkeyi terk etmişti.

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