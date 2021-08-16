Afganistan'da dengeler değişiyor! ABD gitti Çin ve Rusya kaldı
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban tümüyle kontrolü ele almaya başladı. ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor. İşte değişen dengeler...
16.08.2021 10:49
- Son Güncelleme: 16.08.2021 11:13
ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in Kabil Büyükelçiliği, yayımladığı açıklamada, "Afganistan'daki taraflara Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve çıkarlarının güvenliğinin sağlanması talebini ilettikleri" belirtildi.
Açıklamada, "Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına asayiş durumunu yakından izlemeleri, güvenlik önlemlerini artırmaları ve elçilik dışına çıkmamalarını hatırlatma yönünde adımlar atacaktır." ifadesine yer verildi.