Kimmitt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında yaptığı toplantının, uzun zamandır müttefik olan iki ülke arasındaki sorunların çözümünde karşılıklı istek konusunda umut verdiğini vurguladı.
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'ye gelen Kimmitt, soruları yanıtladı.
S-400, F-35 ve TERÖR ÖRGÜTÜ SDG/PKK/YPG...
Kimmitt, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35, ABD'nin SDG/PKK/YPG'ye desteği gibi birçok mesele nedeniyle gerilimin yaşandığına işaret ederek ancak Brüksel'de NATO Zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ile Biden'ın bu konular üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını duyurduklarını belirtti.
"TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMASI KURALLARA AYKIRI"