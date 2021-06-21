Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantının sona ermesiyle Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
NATO Zirvesi, Türkiye-ABD ilişkileri ve Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan NATO'ya 12 kurucu devletin hemen ardından 12. üye olarak 1952 yılında katılmıştır. Ülkemiz NATO üyesi olurken aynı zamanda demokrasiden ekonomiye uzanan geniş bir alanda yeni bir tercihte bulunmuştur.
NATO içinde Amerika'dan sonra en büyük ikinci orduya ve en kritik stratejik konuma sahip olan Türkiye sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir. Bölgesel krizler, terör, yakın dönemde de salgın gibi kritik sınamalarda NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemi bir kez daha görülmüştür.