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    • Dünya
    • 15.06.2021 22:37
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    • 15.06.2021 23:12
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    'dan - Biden görüşmesi sonrası flaş 'S-400' ve '' açıklaması!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanı Biden arasında 'de gerçekleştirilen görüşmenin yankıları sürüyor. yetkilisi görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

    AA
    Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin yankıları sürüyor.

    S-400 MESELESİ GÜNDEME GELDİ
    Beyaz Saray, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.

    Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    PUTİN İLE KONUŞULACAK MI?
    Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

        S-400'LER İLE KABİL HAVALİMANI ARASINDA BİR BAĞLANTI YOK
        Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.

        BAŞKAN ERDOĞAN: S-400 VE F-35'LERDE DÜŞÜNCEMİZ DEĞİŞMEDİ
        Başkan Erdoğan Biden ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yaptı. S-400'lerle alakalı olarak Biden'a herhangi bir öneride bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

        Tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede, S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayisi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir, bunları ifade ettim. Tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklar.
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