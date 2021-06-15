Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin yankıları sürüyor.
S-400 MESELESİ GÜNDEME GELDİ
Beyaz Saray, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.
PUTİN İLE KONUŞULACAK MI?
Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.