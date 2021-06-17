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    'a tepki! "'ı da al bir daha dönme" (Dünya haberleri)

    'un kurucusu , dünyanın en zenginiydi! 20 Temmuz'da 'nin eyaletinden havalanacak roketi ile uzaya çıkacağını söyledi! İnternet üzerinden bir araya gelen topluluk ise Bezos'un dünyaya dönmesini istemedi! Başlatılan imza kampanyasına 8 binden fazla destek geldi! Kampanyaya katılanlar "'ı da al bir daha dönme" dedi!

    Jeff Bayzos!

    Amazon'un kurucusu , dünyanın en zenginiydi! 20 Temmuz'da 'nin eyaletinden havalanacak Blue Origin roketi ile uzaya çıkacağını söyledi! İnternet üzerinden bir araya gelen topluluk ise Bezos'un dünyaya dönmesini istemedi! Başlatılan imza kampanyasına 8 binden fazla destek geldi! Kampanyaya katılanlar "Elon Musk'ı da al bir daha dönme" dedi!

    GÖNLÜ ZENGİN
    Mackenzie     Scott, Jeff Bezos'tan boşandı. 38 milyar dolarlık boşanma anlaşmasında Scott, Amazon hisselerinin yüzde dördünü aldı! Servetini 60.7 milyar dolara çıkardı. Son 4 ay içinde aşevi ve yardım kuruluşlarına 2.7 milyar dolar bağış yaptı! Sözleriyle hayranlık yarattı: Servetin bir azınlıkta toplanmasından rahatsızım.

    SAÇ PROBLEMİ!
    İngiltere'de     'ten Dr Asim Shahmalak, ü'nün 'dan sonar kardeşi 'nin de saçlarının dökülmeye başladığını açıkladı. "Kellik geni Harry'de o kadar güçlü değil ama hala saçlarını hızla kaybediyor" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Dünya Jeff Bezos'a tepki! "Elon Musk'ı da al bir daha dönme" (Dünya haberleri)