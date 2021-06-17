Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginiydi! 20 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinden havalanacak Blue Origin roketi ile uzaya çıkacağını söyledi! İnternet üzerinden bir araya gelen topluluk ise Bezos'un dünyaya dönmesini istemedi! Başlatılan imza kampanyasına 8 binden fazla destek geldi! Kampanyaya katılanlar "Elon Musk'ı da al bir daha dönme" dedi!

GÖNLÜ ZENGİN

Mackenzie Scott, Jeff Bezos'tan boşandı. 38 milyar dolarlık boşanma anlaşmasında Scott, Amazon hisselerinin yüzde dördünü aldı! Servetini 60.7 milyar dolara çıkardı. Son 4 ay içinde aşevi ve yardım kuruluşlarına 2.7 milyar dolar bağış yaptı! Sözleriyle hayranlık yarattı: Servetin bir azınlıkta toplanmasından rahatsızım.

SAÇ PROBLEMİ!

İngiltere'de Crown Clinic'ten Dr Asim Shahmalak, Sussex Dükü'nün Prens William'dan sonar kardeşi Prens Harry'nin de saçlarının dökülmeye başladığını açıkladı. "Kellik geni Harry'de o kadar güçlü değil ama hala saçlarını hızla kaybediyor" açıklamasını yaptı.