Karadeniz'de gerilim boyut değiştirdi! ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı savaş planı!

Aslında, Amerikan medyasının ABD Donanması'nın askeri temsilcilerine atıfta bulunarak belirttiği gibi, bugün ABD Donanması ve keşif uçakları tüm Rus denizaltılarını kontrol etme yeteneğine sahip değil ve bu nedenle uçak ağının kullanımı Rus denizaltılarına karşı çok daha geniş fırsatlar sunacak.