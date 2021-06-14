Karadeniz'de gerilim boyut değiştirdi! ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı savaş planı!

ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planları yaptığı ortaya çıktı. Rus basını uygulamaya konulması düşünülen planların detaylarını bildirdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı:
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, Rus donanmasına karşı F-35 savaş uçaklarını kullanmayı planlıyor. ABD ordusuna göre, bugün Rus filosuna karşı koymanın en etkili yolu bu.
The National Interest tarafından sağlanan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Rus Donanması Baltık Filosu'nun gemileri, ABD Hava Kuvvetleri, Polonya ve Norveç'in F-35 avcı uçaklarının saldırıları ile bastırılabilir.