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Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

'2021 Askeri Güç Sıralaması' Global Power tarafından yayınladı. Türkiye de hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde zirveyi zorlayan ülkeler arasında yer aldı. Peki Türkiye dünya askeri güç sıralamasında kaçıncı? Deniz Kuvvetlerimiz dünyada askeri güç bakımından dünyada kaçıncı sırada yer alıyor? Türkiye'nin birinci olduğu liste hangisi? İşte Global Power'ın listesine göre '2021 Askeri Güç Sıralaması'.

24.02.2021 09:43 - Son Güncelleme: 24.02.2021 09:43
Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

Global Power'ın her yıl yayınladığı askeri güç raporu yayınlandı. Rapor oluşturulurken deniz, hava ve kara gücü ile asker sayısı ve coğrafya da ele alınıyor.

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Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.

Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında altıncı olan Türkiye, helikopter, eğitmen ve tanker filosunda da ilk 10'da yer alıyor.

Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

DENİZ KUVVETLERİNDE İLK 3'TE
Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.

Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

Türkiye coğrafi konumunun faydaları ve lojistik gücüyle de listede ön planda. Bağlantı noktaları ve terminaller de 11. sırada yer alıyor.