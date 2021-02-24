Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!
'2021 Askeri Güç Sıralaması' Global Power tarafından yayınladı. Türkiye de hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde zirveyi zorlayan ülkeler arasında yer aldı. Peki Türkiye dünya askeri güç sıralamasında kaçıncı? Deniz Kuvvetlerimiz dünyada askeri güç bakımından dünyada kaçıncı sırada yer alıyor? Türkiye'nin birinci olduğu liste hangisi? İşte Global Power'ın listesine göre '2021 Askeri Güç Sıralaması'.
24.02.2021 09:43
- Son Güncelleme: 24.02.2021 09:43
SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.