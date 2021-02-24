Global Power 2021 yılının en güçlü ordularını açıkladı: Türkiye askeri gücüyle zirveye oynuyor!

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA

Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.