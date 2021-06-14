İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Afrin'deki hastane saldırısına ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor." ifadesi kullanıldı.