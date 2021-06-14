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    • Dünya
    • 14.06.2021 18:06
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    • 14.06.2021 18:17
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    , 'deki hastane saldırısını bölücü PKK/YPG'nin adını anmadan kınadı

    , 'nin kuzeyindeki 'de bir hastaneye düzenlenen ve 14 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. İngiltere'nin nce yapılan açıklamada, bölücü PKK/YPG'nin adının anılmaması dikkat çekti. Haberin detayları...

    AA
    İngiltere, isim anmadan Afrin'deki saldırıyı kınadı

    İngiltere'nin Suriye Özel Temsilciliğince, Afrin'deki hastane saldırısına ilişkin Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hastaneler, siviller ve yardım görevlileri hedef değildir. İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde sükunet çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları mevcut ateşkes anlaşmalarına uymaya davet ediyor." ifadesi kullanıldı.

    İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin durması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların mevcut ateşkes anlaşmalarına uyması gerekiyor. Tıbbi tesisler, yardım görevlileri ve masum siviller hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.
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        Haberler Dünya İngiltere, Afrin'deki hastane saldırısını bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin adını anmadan kınadı