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    • 14.06.2021 13:18
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    Son dakika: YPG/PKK'nın 'de sivil hastane vurmasını failden söz etmeden kınadı!

    'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı 'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı 'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi. , Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Açıklamada saldırının failine ise değinilmedi.

    AB Afrin'de sivil hastane vurmasını kınadı!

    (AB), 'nin kuzeyindeki 'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, 12 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Şifa Hastanesi'ne düzenlenen, aralarında sağlık personeli ve hastaların da bulunduğu çok sayıda sivili öldüren saldırıyı kınıyor." ifadesi kullanıldı.

    Saldırının uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi.

    FAİLDEN SÖZ ETMEDİLER!
    Açıklamada saldırının failine ise değinilmedi.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye 'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

    YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Avrupa Birliği YPG/PKK'nın Afrin'de sivil hastane vurmasını failden söz etmeden kınadı!