Katolik Kilisesi içerisinde son yıllarda iyice artan, çocuklara cinsel istismar ve taciz iddiaları Katoliklerin merkezi Vatikan'ın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'tan itiraf niteliğinde sözler geldi.

Fransız La Croix gazetesinin haberine göre Papa, istifasını kabul etmediği Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'a 10 Haziran tarihli 3 sayfalık mektup gönderdi.

CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARINI KABUL ETMEKTEN BAŞKA YOL YOK

Papa, mektubunda, herkesin kiliselerdeki cinsel istismar olaylarını reddettiği ancak bunları kabul etmekten başka yol olmadığını belirtti.

"KİLİSELER BU KRİZİ ÜSTLENMEDEN İLERİYE DOĞRU GİDEMEZ"

Bu suçlar karşısında kayıtsız kalınamayacağını aktaran Papa, Marx'a hitaben, "Kriz sürecinden geçtiğini söylüyorsun. Bu süreçten sadece sen geçmiyorsun. Kiliseler, cinsel istismar olayları yüzünden krizde. Bugün kiliseler bu krizi üstlenmeden ileriye doğru gidemez." ifadesini kullandı.

Papa, her piskoposun bu konuda sorumluluğunu üstlenmesi ve yapması gerekenler üzerinde düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Cinsel istismar olayları karşısında kiliselerin reforme edilmesi gerektiğini ifade eden Papa, bu krizi kabul etmemenin tehlike oluşturacağını dile getirdi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Papa, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'ın bu isteğini kabul etmemişti.

21 MAYIS'TA PAPA FRANCİS'E İSTİFASINI SUNMUŞTU

67 yaşındaki Marx, Katolik Kilisesindeki taciz skandalı nedeniyle 21 Mayıs'ta Papa Francis'e bir mektup yazarak istifasını sunmuştu. Marx'ın bu isteği, Katolik dünyasında sansasyon yaratmıştı.

Kardinal mektubunda, şu ifadelere yer vermişti:

"Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son 10 yılın araştırmaları ve raporları, birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor."

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020'ye kadar Alman Piskoposlar Konferansının (DBK) başkanlığını yapmıştı.

KİLİSELERDEKİ PEDOFİLİ SKANDALI BEYAZ PERDEYE DE TAŞINMIŞTI

ABD'nin Boston kentinde 2002'de patlak veren cinsel taciz skandalında, John Geoghan adlı eski bir rahibin 1962-1995 yıllarında 130'dan fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Dönemin bölge Kardinali Bernard Law ise olayı öğrenmesine rağmen skandalın üzerini örttüğü gerekçesiyle eleştirildi.

Olayı kamuoyunun gündemine taşıyan Boston Globe gazetesinin haberi, 2015 yılında seyirciyle buluşan "Spotlight" adlı filme konu olurken, söz konusu film kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansına bağlı John Jay College tarafından 2004'te yapılan araştırmaya göre, 1950-2002 arasında 4 binden fazla Katolik rahip, 10 bin 667 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.