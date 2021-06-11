"İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE UYGULADIĞI SİSTEMATİK BASKI STERİLİZE EDİLMEMELİ"

Mektupta, onlarca yıldır devam eden gazetecilikteki bu yanlış uygulamaya okurlar ve gerçekler adına son vermenin ve habercilikte rotayı acilen değiştirmenin bir görev olduğu belirtilerek, "İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik baskının kanıtları çok fazla ve artık bu sterilize edilmemeli." ifadesi paylaşıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 27 Nisan'da yayımladığı "Bir eşik asıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları" başlıklı 213 sayfalık raporuna atıfta bulunulan mektupta, söz konusu raporun İsrail makamlarının apartheid politikalarla insanlığa karşı suç işlediğini belgelediği vurgulandı.