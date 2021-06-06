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    • Teknoloji
    • 06.06.2021 22:31
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    • 06.06.2021 22:52
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    'i destekleyen paylaşımları sansürleyen günah çıkardı: "Teknik arıza" için özür dileriz

    Son dakika haberleri... topraklarına göz diken İşgalci İsrail 'yı ve Gazze'ye saldırı düzenledi. Başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Filistin için gelen destek mesajları ise sosyal medya sansürüne takıldı. Sosyal medya devi , lı kullanıcılarının Filistin'i destekleyen paylaşımlarında yaşadıkları engellemelerin "teknik bir arızadan kaynaklandığını" iddia ederek özür diledi.

    AA
    Facebook günah çıkardı

    Filistin topraklarına göz diken İşgalci İsrail geçtiğimiz ay Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye peş peşe saldırılar düzenledi.

    Başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Filistin için gelen destek mesajları ise sosyal medya sansürüne takıldı.

    FACEBOOK GÜNAH ÇIKARDI
    Facebook Kanada, bazı kullanıcılarının, geçtiğimiz haftalarda Filistin'de yaşanan şiddetle ilgili gönderilerinin kaybolduğu veya görüşlerinin silindiği yönündeki şikayetleri üzerine, sorunun "teknik bir arızadan kaynaklandığını" iddia etti.

    Şirket, kullanıcıların bilgileri paylaşmasını etkileyen sorun nedeniyle özür diledi.

    Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri de etkileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan İsrail yanlısı yayınların veya diğer Orta Doğu içeriklerinin sorundan etkilenip etkilenmediğine dair bilgi verilmedi.

    CBC'ye konuşan Filistinli destekçiler, sosyal medya hesaplarındaki gönderilerinin yok olduğunu, Facebook'un, yaşanan son şiddetle ilgili içerikleri engellediğini iddia etmişti.

        SELÇUK BAYRAKTAR'A SANSÜR
        Facebook ve Instagram , T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a da sansür uyguladı. Facebook ve Instagram, Bayraktar'ın İsrail'de işgalcilerin Mescid-i Aksa alevler içinde yanarken dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırmıştı.

        ARALARINDA ÇOCUK VE KADINLARIN DA OLDUĞU 254 ŞEHİT
        İsrail askerlerinin geçen ay sonunda Kudüs'te Şeyh Jerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve sonrasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplam 254 kişi şehit olmuş yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

        Sosyal medya kullanıcıları da tüm engellemelere rağmen, paylaşımları ile Filistin'de yaşananlara destek verirken, dünyada kamuoyu oluşmasına da büyük katkı sağlamışlardı.

        Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kalabalık takipçisi olanlar da, bir süredir Filistin yanlısı paylaşımlarında engellemeler olduğunu duyuruyorlardı.

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        Haberler Teknoloji Filistin'i destekleyen paylaşımları sansürleyen Facebook günah çıkardı: "Teknik arıza" için özür dileriz