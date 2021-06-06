Şirket, kullanıcıların bilgileri paylaşmasını etkileyen sorun nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri de etkileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız." ifadeleri kullanıldı.