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    • Dünya
    • 10.06.2021 21:50
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    • 10.06.2021 22:24
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    İşgaci terör devleti , 'nda namaz kılan Filistinlilere coplarla saldırdı: Yaralılar var

    İşgalci terör devleti 'e bağlı polisler 'ün bölgesinde bulunan önünde akşam namazı kılan Filistinlilere coplarla saldırıda bulundu. , İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki bugünkü olaylarda 10 kişiyi yaraladığını açıkladı.

    AA
    Terör devleti israil, Filistinlilere saldırdı

    Bir grup Filistinli, akşam namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kılmak istedi.

    İsrail polisi, namaz kılan Filistinlileri önce itekledi, ardından da coplarla saldırdı.



    10 KİŞİ YARALANDI
    Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki bugünkü olaylarda 10 kişiyi yaraladığını açıkladı.

    Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi.



    ÇOCUKLAR DA GÖZALTINA ALINDI
    Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, bugün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.



        Ben-Gvir'in provokatif girişimine tepki gösteren Filistinlilere ses bombasıyla müdahalede bulunan İsrail polisi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.
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