SpaceX, uzaya 3 tonluk kargo roketi gönderdi (Dünya haberleri)

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve SpaceX, el ele verdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na tam 3 tonluk kargo gönderdi. Falcon-9 roketinin içinde 128 mürekkep balığı, binlerce su ayısı, güneş paneli, avokado, soğan ve limon olduğu öğrenildi. Herkes, mürekkep balığının neden uzaya gönderildiğini merak etti.

Konu hakkında bilgi veren NASA'dan Jamie Foster, "Mürekkep balıklarının bağışıklık sistemi insanlara çok benziyor. Araştırmacılar, mürekkep balıklarını inceleyerek uzun uzay konaklamalarının insan vücudundaki etkilerini daha iyi anlayabilecek" dedi. Dondurularak fırlatılan bu canlılar, uzay istasyonunda çözülecek ve yeniden canlandırılacak.

HAYRET BİR LEY

İngiliz televizyon kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, dün canlı yayına çıktı. Üstünde takım elbisesi vardı. Tam da politika haberleri sunarken kamera Ley'den uzaklaştı! Bu sırada dünya şoka uğradı. Çünkü ünlü spikerin altında pantolon değil şort vardı! Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran spikerin videosuna "Belden yukarısı bir banka müdürüne, belden aşağısı bir tatilciye benziyor" yorumları yapıldı.

ŞİFRE 13

Dünya, İngiltere'de gerçekleşecek G7 Zirvesi için geri sayıma başladı. İlk resmi ziyaretini yapacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kraliçe Elizabeth ile 13 Haziran'da Windsor Sarayı'nda bir araya geleceği açıklandı. Tahtta, 69 yılı geride bırakan Kraliçe'nin 13. ABD Başkanı'nı ağırlayacağı açıklandı. Elizabeth'in 1951'den bu yana bir araya geldiği ABD başkanları şöyle sıralandı:

1951'de Harry Truman

1957'de Eisenhower

1961'de Kennedy

1969'da Richard Nixon



1976'da Gerald Ford

1977'de Jimmy Carter i

1982'de Ronald Reagan



1991'de George H. W. Bush

1994'te Bill Clinton

2003'te George W. Bush



2011'de Barack Obama

2019'da Donald Trump