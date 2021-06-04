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    • Dünya
    • 04.06.2021 16:24
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    • 04.06.2021 16:24
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    Netanyahu’nun oğlu koalisyonda yer alacak bir vekilin ev adresini paylaşınca hesapları askıya alındı

    ’de 2 Haziran’da Gelecek Var ve diğer 6 partiyle birlikte koalisyonu kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu. Son dakika haberine göre İsrail Başbakanı ’nun oğlu ’nun kurulacak koalisyonda yer alacak Yamina Partisi'nden bir milletvekilinin ev adresini paylaşması nedeniyle sosyal medya hesapları kısa süreliğine donduruldu.

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    Netanyahu'nun oğlu Yair, kurulması halinde babasını koltuğundan edecek koalisyon hükümetinde yer almayı kabul eden milletvekili Nir Orbach'ın ev adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Oğul Netanyahu paylaşımında babasının taraftarlarından kurulacak koalisyona destek vermesini önlemek için Orbach'ın evi yakınında gösteri düzenlemelerini istedi.

    Bunun üzerine ve Instagram 1 günlüğüne, ise 12 saatliğine Yair Netanyahu'nun hesabını sosyal medya kurallarını ihlal ettiği için askıya aldı.

    'de 2 Haziran'da Gelecek Var ve Yamina Partisi diğer 6 partiyle birlikte koalisyonu kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

    Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Meclis'ten güven oyu alması gerekiyor.

    Bunun üzerine Netanyahu'nun taraftarları koalisyon kurulmasını önlemek için Yamina'nın bazı milletvekillerinin üzerinde baskı oluşturarak güven oyuna destek vermemelerini sağlamak amacıyla son günlerde gösteriler düzenliyor.

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    Haberler Dünya Netanyahu’nun oğlu koalisyonda yer alacak bir vekilin ev adresini paylaşınca hesapları askıya alındı