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     Başbakanı 'nun rakipleri, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı ()

     Başbakanı 'nun rakipleri, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı. ile liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak. Lapid, Cumhurbaşkanı Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştıklarını bildirdi.

    Bebek katili gidiyor

    İsrail Başbakanı 'nun rakipleri, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı. ile liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak. Lapid, Cumhurbaşkanı Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştıklarını bildirdi.

    AYRILIKTA GRİ SAYIM BAŞLADI


    İngiliz ve basını, ile 'ın boşanmaya doğru ilerlediklerini bildirdi. 'de 27.5 milyon dolarlık malikanede yaşayan çiftin sürekli kavga ettikleri, birbirlerini yedikleri kaydedildi. Harry'nin, vaktini köpeğini kumsalda gezdirerek geçirmesi bile Markle'ı çileden çıkardığı belirtildi. Hep aynı gri takım elbiseyi giymesinden bile rahatsız olduğu öğrenildi.

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    Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun rakipleri, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı (Dünya haberleri)