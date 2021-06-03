İsrail Başbakanı Netanyahu'nun rakipleri, koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı. Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak. Lapid, Cumhurbaşkanı Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştıklarını bildirdi.

AYRILIKTA GRİ SAYIM BAŞLADI



İngiliz ve Avustralya basını, Prens Harry ile Meghan Markle'ın boşanmaya doğru ilerlediklerini bildirdi. ABD'de 27.5 milyon dolarlık malikanede yaşayan çiftin sürekli kavga ettikleri, birbirlerini yedikleri kaydedildi. Harry'nin, vaktini köpeğini kumsalda gezdirerek geçirmesi bile Markle'ı çileden çıkardığı belirtildi. Hep aynı gri takım elbiseyi giymesinden bile rahatsız olduğu öğrenildi.