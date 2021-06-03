İşte İsrail’de katil Netanyahu'nun iktidarına son veren zıt kutuplar koalisyonunun aktörleri!

İsrail'in yeni hükümetinde başbakanlık görevi, koalisyon ortakları Naftali Bennett ve Yair Lapid arasında 2'şer yıl dönüşümlü olarak yapılacak.

Aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Bennett ile İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am) yer aldığı bu koalisyon hükümeti İsrail tarihinde birçok ilkleri barındırıyor.

Liderliğini Mansur Abbas'ın yaptığı Ra'am'ın katılımıyla İsrail tarihinde ilk defa bir Arap partisi hükümette yer almış olacak.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin ülkedeki statüleri, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm ve dindar Yahudilerin askerlik yapmaları gibi konularda tamamen farklı görüşlere sahip partiler, koalisyon hükümetinde bir araya geldi.