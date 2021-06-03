İşte İsrail’de katil Netanyahu'nun iktidarına son veren zıt kutuplar koalisyonunun aktörleri!

Filistin topraklarına göz diken ve işgal saldırılarının dozunu arttıran İşgalci İsrail'de çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
NETANYAHU'NUN RAKİPLERİ ANLAŞTI
İsrail'de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.
İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son veren Yair Lapid-Naftali Bennett ortaklığındaki yeni hükümet, İsrail siyasetinin sağ ve solundaki en uç aktörlerin oluşturduğu hükümet olarak dikkatİ çekiyor.
İsrail'in yeni hükümetinde başbakanlık görevi, koalisyon ortakları Naftali Bennett ve Yair Lapid arasında 2'şer yıl dönüşümlü olarak yapılacak.
Aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Bennett ile İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am) yer aldığı bu koalisyon hükümeti İsrail tarihinde birçok ilkleri barındırıyor.
Liderliğini Mansur Abbas'ın yaptığı Ra'am'ın katılımıyla İsrail tarihinde ilk defa bir Arap partisi hükümette yer almış olacak.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin ülkedeki statüleri, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm ve dindar Yahudilerin askerlik yapmaları gibi konularda tamamen farklı görüşlere sahip partiler, koalisyon hükümetinde bir araya geldi.
Netanyahu ve başını çektiği sağ bloka karşı, Yesh Atid (Gelecek Var), Yamina, New Hope (Yeni Umut), Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz), Meretz, İşçi Partisi, Mavi Beyaz ve Ra'am olmak üzere sağ, sol ve merkezde yer alan 8 parti, Lapid ve Bennett ortak liderliğinde hükümet kurma konusunda anlaştı.
İşte farklı siyasi görüşleriyle öne çıkan yeni koalisyon hükümetinin bileşenleri...