Vatikan, kiliselerde meydana gelen çocuk istismarlarının önüne geçemiyor.

Katolik dünyası sık sık çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelse de, Vatikan çocuk istismarlarının polise bildirilmemesi ve kendi yapısı içerisinde çözülmesini istiyor.

Buna rağmen üst üste çocuk tacizi skandallarının ortaya çıkmasıyla, Papa Francis, geçen yıl din adamlarının cinsel istismarda bulunmasını önlemeye yönelik düzenlediği zirveden çıkan kararlardan birini hayata geçiriyor.





GÖREV GÜCÜ KURULACAK

Çocuk istismarına karşı uzmanlardan oluşan bir görev gücü kurulacak.

Katolik piskoposluk bölgeleri ve tarikatlar, din adamlarının cinsel istismar vakalarını ele almak ve mağdurlarla ilgilenmek konusunda kılavuzluk edecek ilkelere ihtiyaç duyarken, sözkonusu görev gücü bunları geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olacak.

CEMAATLERE YARDIM EDİP, HUKUKİ DANIŞMANLIK SAĞLAYACAK

2011'de Vatikan, cinsel istismar vakalarını ele almak konusunda yol haritası niteliğinde kılavuz ilkeler geliştirilmesi için talimat vermişti. Ama genelde Afrika ya da Asya'daki yoksul ve çatışmalara teslim bölgelerin Katolik ruhani liderleri, bunu yerine getirmemişti.





Yerine gelmesini sağlamak için kurulan görev gücünün üyeleri, profesyonel kaynakları olmayan ve bir sebepten 2011 talimatına uymayı ihmal etmiş cemaatlere yardım edip hukuki danışmanlık sağlayacak.

KİLİSELER İSTİSMAR ŞİKAYETLERİNİ POLİSE BİLDİRMİYOR

Bu çerçevede mağdurların şikayetlerini almaya ve onlara dinsel bakım sunmaya yönelik prosedürler oluşturulacak, kilise personeline istismarı önleme ve çocuk koruma stratejileri konusunda eğitim verilecek, suçlamaların soruşturulmasında kilisenin iç yasal prosedürlerinin takip edilmesi sağlanacak.

Ancak Vatikan kuralları, istismar şikayetlerinin kendi yapısı içinde iletilmesini ve çözümlenmesini, polise bildirilmemesini talep ediyor. Vatikan kurallarına göre kilise liderleri ancak sözkonusu ülkelerin yasalarının kaçınılmaz biçimde şart koştukları durumlarda polise bildirim yapabiliyor.

BİRBİRİ ARDINA KİLİSEDE CİNSEL İSTİSMAR SKANDALLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Görev gücü, din adamlarının çocuklara cinsel istismarının İngilizce konuşulan dünyaya özgü bir sorun olduğunda on yıllarca ısrar eden Katolik hiyerarşisinin, nihayet küresel meseleyi idrak etmesinin işareti olarak önem taşıyor. İtalya, Polonya ve Papa Francis'in geldiği Latin Amerika'da da artık birbiri ardında kilisede cinsel istismar skandalları patlıyor.





GÖREV GÜCÜNDE VATİKAN'IN KIDEMLİ SEKS SUÇLARI SAVCISI DA YER ALACAK

Görev gücü, kilise avukatlarından ve Francis'in geçen yıl düzenlediği istismarla mücadele zirvesinin organizasyonunda yer alan dört kilise liderinden oluşacak. Bunların arasında Vatikan'ın kıdemli seks suçları savcısı konumundaki Malta Başpiskoposu Charles Scicluna, çocuk koruma uzmanı Rahip Hans Zollner, Chicago Kardinali Blase Cupich, Mumbai Kardinali Oswald Gracias da var.

Vatikan'ın bu girişime verdiği önemin göstergesi olarak, görev gücü Vatikan'ın devlet sekreterliğinin 2 numarasına rapor sunacak.

Vatikan, rahiplerden biri hakkında suçlama geldiğinde kilise kurallarına uygun şekilde soruşturulması konusunda piskoposlar ve diğer üst rütbeli ruhbana yol gösterecek bir rehber de hazırlıyor. Skandallar patlayana dek küresel çapta piskoposların istismarcı din adamlarını soruşturması ve/ya cezalandırması görülmüş şey değildi.