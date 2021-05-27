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    • Dünya
    • 27.05.2021 10:19
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    • 27.05.2021 10:29
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    gazetesinden itiraf gibi manşet: "'de 67 çocuk öldürüldü"

    Batı'dan cesaret alan zalim 'in abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda 67'si çocuk 253 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin en çok okunan gazetesi , bugünkü birinci sayfasında, 'deki son İsrail saldırılarında şehit olan 67 Gazzeli çocuğun fotoğraflarını "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" başlığıyla yayınladı.

    Haaretz gazetesinden itiraf gibi manşet

    Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran yönetimi, daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı.

    İşgalci yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta 'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

    KATLİAMI İTİRAF ETTİLER
    İsrail'de yayın yapan gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı. 67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" manşetini attı.

    DAHA ÖNCE REDDETMİŞLERDİ
    Haaretz gazetesi, daha önce Filistinlilere saldırıları meşrulaştırmak için "Gazze'den İsrail topraklarına 200'den fazla roket atıldığını" ileri sürmüştü.

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    Haberler Dünya Haaretz gazetesinden itiraf gibi manşet: "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü"