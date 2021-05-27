Terör devleti İsrail, Gazze'yi F35'lerle vurmuş!

İsrail, Gazze'ye 11 gün boyunca ölüm bombası yağdırdı. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde Filistinli yaralandı.
Saldırıların, F-35'lerle yapıldığı ortaya çıktı. İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Hidai Zilberman, "Operasyon gelişmiş F-35'ler de dahil olmak üzere 80 savaşçı katıldı" açıklamasını yaptı.
ABD, Türkiye'ye F-35 vermezken 27 adet Tel-Aviv'e yolladı. Geçen Şubat ayında 75 adet uçağın daha İsrail ordusuna katılacağı açıklandı. 15 milyar dolarlık alımın kredisinin Citibank'tan sağlandığı anlaşıldı.
Saldırıların, F-35'lerle yapıldığı ortaya çıktı. İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Hidai Zilberman, "Operasyon gelişmiş F-35'ler de dahil olmak üzere 80 savaşçı katıldı" açıklamasını yaptı.
ABD, Türkiye'ye F-35 vermezken 27 adet Tel-Aviv'e yolladı. Geçen Şubat ayında 75 adet uçağın daha İsrail ordusuna katılacağı açıklandı. 15 milyar dolarlık alımın kredisinin Citibank'tan sağlandığı anlaşıldı.