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    Terör devleti İsrail, Gazze'yi F35'lerle vurmuş!

    İsrail, Gazze'ye 11 gün boyunca ölüm bombası yağdırdı. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde Filistinli yaralandı. Saldırıların, F-35'lerle yapıldığı ortaya çıktı.

    Filistin’e F-35 bombası
    İsrail, Gazze'ye 11 gün boyunca ölüm bombası yağdırdı. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde Filistinli yaralandı.

    Saldırıların, F-35'lerle yapıldığı ortaya çıktı. Sözcüsü Hidai Zilberman, "Operasyon gelişmiş F-35'ler de dahil olmak üzere 80 savaşçı katıldı" açıklamasını yaptı.

    ABD, 'ye F-35 vermezken 27 adet Tel-Aviv'e yolladı. Geçen Şubat ayında 75 adet uçağın daha İsrail ordusuna katılacağı açıklandı. 15 milyar dolarlık alımın kredisinin Citibank'tan sağlandığı anlaşıldı.
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    Haberler Dünya Terör devleti İsrail, Gazze'yi F35'lerle vurmuş!