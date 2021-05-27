Belarus'un Roman Protaseviç'i gözaltına almasının etkileri sürüyor

Belarus'un Atina-Vilnius seferini uçağı Minsk'e indirip muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i gözaltına almasına yönelik tepkiler bitmek bilmedi. Avrupa Birliği, havayolu şirketlerine uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yaptı. AB üyesi 27 ülke lideri, Belarus uçaklarının Avrupa hava sahasına girişlerini yasakladı.
İngiltere'e de Belarus havayollarının Birleşik Krallık hava sahasına girmesinin yasaklandığını açıkladı.
İngiltere'e de Belarus havayollarının Birleşik Krallık hava sahasına girmesinin yasaklandığını açıkladı.