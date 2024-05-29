Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarının Temmuz'da en az yüzde 25 artması beklenirken, bu artışın taban aylığa da yansıtılması gündemde. İşte detayları...
Milyonlarca emekli Temmuz zamlarını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılacak.
Ayrıca ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak. Bu kapsamda Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık da ele alınacak.
ENFLASYON AYARI
Taban aylıkta artış için 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu formül uygulanırsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarında gerçekleşen artış taban aylığa da yansıtılmış olacak.