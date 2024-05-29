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Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarının Temmuz'da en az yüzde 25 artması beklenirken, bu artışın taban aylığa da yansıtılması gündemde. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:03
Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak? 1

Milyonlarca emekli Temmuz zamlarını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılacak.

Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak? 2

Ayrıca ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak. Bu kapsamda Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık da ele alınacak.

Emekliye en az 12.500 TL: Kök aylıklar nasıl değişecek? Taban aylıkta neler gündemde? Zamlar nasıl uygulanacak? 3

ENFLASYON AYARI
Taban aylıkta artış için 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu formül uygulanırsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarında gerçekleşen artış taban aylığa da yansıtılmış olacak.

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