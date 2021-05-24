Bu çağrının ardından üretim tesisine giderek eylemcilere su ve yiyecek vermeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kişi, gözaltına alınmadan önce Palestine Action'ın Twitter hesabından yayınlanan videosunda, "Protestocular, su ve yiyecek istedi. Ancak polis sadece aşağı inmeleri durumunda bunların verileceğini söyledi. Bu insanlık dışı. Polisin, bu kişilerin sağlığı konusunda sorumluluğu var." dedi.