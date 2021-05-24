İngiltere merkezli Palestine Action adlı eylem grubu üyelerinin, 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylem sürüyor.
Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayımlandı.
3 gün önce çatıya çıkan 4 kişilik bir grup, Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyamıştı. Polis ekipleri eylemcilerden ikisini gözaltına almıştı.