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    • Dünya
    • 24.05.2021 17:51
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    • 24.05.2021 18:14
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    polisi, 'in fabrikasında eylem yapan aktivistlere yiyecek ulaştırılmasını engelliyor! Gözaltına alındı

    'de, 'e destek verenlerin eylem yaptığı savunma şirketine ait fabrikasında 6 gündür üretim yapılamazken, polis eylemcilere su ve gıda ulaştırmaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Haberin detayları...

    AA
    İngiltere siyonist İsrail'in yanında! Yemek engelleniyor

    İngiltere merkezli Palestine Action adlı eylem grubu üyelerinin, 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylem sürüyor.

    Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayımlandı.

    3 gün önce çatıya çıkan 4 kişilik bir grup, Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyamıştı. Polis ekipleri eylemcilerden ikisini gözaltına almıştı.

        Binanın çatısına çıkan 4 kişiden 2'si halen eylemlerine devam ediyor. Palestine Action'dan yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin fabrikaya girdiği ve SİHA'ları gördüğü belirtildi.

        Bu SİHA'ların Gazze'de çocukların hedef alınması ve öldürülmesiyle bağlantısı olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'nin, İsrail'in silahlarını denediği bir yer olduğu dile getirildi.

        EYLEMCİLER SUSUZ VE YİYECEKSİZ KALDI

        Bu arada eylemcilerin su ve yiyeceklerinin de bittiği belirtildi. Polisin eylemcilere su ve yiyecek ulaştırılmasını engellediği kaydedilerek, "Ancak aktivistler vazgeçmeyecek, çatıda kalmaya devam edecekler. Bu nedenle herkesi, polise karşı gelerek onlara su ve yiyecek ulaştırmaya çağırıyoruz." denildi.

            Bu çağrının ardından üretim tesisine giderek eylemcilere su ve yiyecek vermeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kişi, gözaltına alınmadan önce Palestine Action'ın Twitter hesabından yayınlanan videosunda, "Protestocular, su ve yiyecek istedi. Ancak polis sadece aşağı inmeleri durumunda bunların verileceğini söyledi. Bu insanlık dışı. Polisin, bu kişilerin sağlığı konusunda sorumluluğu var." dedi.

            Aktivistler, tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini ve işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtiyor.

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            Haberler Dünya İngiliz polisi, İsrail'in SİHA fabrikasında eylem yapan aktivistlere yiyecek ulaştırılmasını engelliyor! Gözaltına alındı