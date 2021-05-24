İsrail, yine Filistin'i hedef aldı. Dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'ye bombalar yağdırdı. Onlarca Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. İnsan olan herkesin vicdanı sızladı, İsrail'e lanet yağdırdı!

Onlar arasında Filistinli dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid kardeşler de vardı. Bella Hadid, geçen hafta elinde Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmış, "Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin" mesajını paylaşmıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da Isnstagram'dan "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar" ifadelerini kullandı.

Ancak tüm vicdanların ortak sesi olan bu üç isim "Dünya Değerler Ağı" adlı bir vakıf tarafından hedef alındı. Amerikalı haham Shmuley Boteach'in liderliğini yaptığı vakıf tarafından New York Times Gazetesi'ne ilan verildi. Söz konusu üç ismin fotoğraflarının kullanıldığı ilanda, "Bella, Gigi, Dua... Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları hemen kınayın" denildi.

Hadid kardeşler ve Lipa'nın Yahudi devletini kötülediği belirtildi. Ancak bu ilan herkesin tepkisini çekti. Dünyanın her yerinden "Hadid ve Lipa'nın yanındayız" mesajları paylaşıldı.

"ÇİRKİN TAVIR"



25 yaşındaki Dua Lipa, ilana tepki göstererek, isminin çirkin kampanyada bariz yanlış beyanlarla kullanıldığını söyledi. Lipa, yaşananlarla ilgili olarak, "İsrail hükümetine karşı Filistin insan haklarını savunmak için ödediğiniz bedeldir" dedi.