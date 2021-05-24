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    Filistinli - kardeşler ile İsrail'i protesto etti! gazetesi de skandala imza attı

    Filistinli - kardeşler ile şarkıcı İsrail’in kanlı saldırılarını protesto etti. Ancak 3’ü hakkında çirkin bir kampanya düzenlendi. gazetesine “Onları kınayın” diye ilanlar verildi.

    Kanpanya!

    İsrail, yine Filistin'i hedef aldı. Dünyanın gözünün içine baka baka 'ye bombalar yağdırdı. Onlarca Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. İnsan olan herkesin vicdanı sızladı, İsrail'e lanet yağdırdı!

    Onlar arasında Filistinli dünyaca ünlü modeller ve kardeşler de vardı. , geçen hafta elinde Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmış, "Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin" mesajını paylaşmıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da Isnstagram'dan "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar" ifadelerini kullandı.

    Ancak tüm vicdanların ortak sesi olan bu üç isim "" adlı bir vakıf tarafından hedef alındı. Amerikalı haham 'in liderliğini yaptığı vakıf tarafından Gazetesi'ne ilan verildi. Söz konusu üç ismin fotoğraflarının kullanıldığı ilanda, "Bella, Gigi, Dua... Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları hemen kınayın" denildi.

    Hadid kardeşler ve Lipa'nın Yahudi devletini kötülediği belirtildi. Ancak bu ilan herkesin tepkisini çekti. Dünyanın her yerinden "Hadid ve Lipa'nın yanındayız" mesajları paylaşıldı.

    "ÇİRKİN TAVIR"


    25 yaşındaki , ilana tepki göstererek, isminin çirkin kampanyada bariz yanlış beyanlarla kullanıldığını söyledi. Lipa, yaşananlarla ilgili olarak, "İsrail hükümetine karşı Filistin insan haklarını savunmak için ödediğiniz bedeldir" dedi.

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