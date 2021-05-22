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    • Dünya
    • 22.05.2021 20:48
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    • 22.05.2021 21:09
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    lılar 'in yanında! İşgalci terör devleti protesto edildi

    İngiltere'nin başkenti 'da işgalci terör devleti 'in masum lilere yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, İsrail bayrağı yaktı.

    AA
    İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi

    Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.



    "Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu.



    İngiltere'deki farklı grupların organizasyonuyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini taşıdı.

    İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn de gösteriye katıldı.



        İŞGALCİ İSRAİL'İN BAYRAĞINI YAKTILAR
        Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.



        Göstericiler daha sonra Filistin halkı için dua etti.

        Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.
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        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi
        Haberler Dünya Londralılar Filistin'in yanında! İşgalci terör devleti İsrail protesto edildi