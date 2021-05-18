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    • Dünya
    • 18.05.2021 14:52
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    • 18.05.2021 14:54
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    SON DAKİKA: 'den 9 günlük raporu: 52 bin sivil yerinden edildi

    Son dakika haberi! 'den yapılan açıklamada, ordusunun abluka altındaki ’ye yönelik süren saldırıların 9'uncu gününde şimdiye kadar 52 binden fazla linin yerinden edildiğini bildirdi.

    DHA
    BM'den Gazze raporu! 52 bin sivil yerinden edildi

    Birleşmiş Milletler () İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ordusunun, 'ye yönelik hava ve karadan başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan şimdiye kadar 52 binden fazla linin yerinden edildiğini, 2 bin 500 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. BM, saldırılarda etkilenen Gazze'deki 38 binden fazla sivile yardım ulaştırıldığı kaydedildi. Saldırılarda evsiz kalan sivillerin Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen 48 okula sığındığı bildirildi.

    Açıklamada, çatışmalarda 40'tan fazla eğitim yerinin hasar gördüğü ve bölgedeki okullara günde 6 ila 8 saat enerji verildiği ifade edildi. BM İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail ve Filistin taraflarına, BM'ye yakıt, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılması ve Gazze'ye insani yardım personeli gönderilmesine izin verilmesi için de çağrıda bulundu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: BM'den 9 günlük Gazze raporu: 52 bin sivil yerinden edildi